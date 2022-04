Libertadores: Palmeiras toma susto, mas goleia Independiente Petrolero

Após tomar um susto inicial, o Palmeiras contou com o faro de gol de Rafael Navarro para golear o Independiente Petrolero (Bolívia) por 8 a 1, na noite desta terça-feira (12) no Allianz Parque, para permanecer na ponta da classificação do Grupo A da Copa Libertadores com seis pontos.

🇧🇷⚽🇧🇴 Virou passeio! De virada e com 4️⃣ gols de Rafael Navarro, o @Palmeiras atropelou o @IndePetrolero em casa: 8-1, pelo Grupo A! 🤯 Foi a maior goleada do Verdão na história da CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/RTdn6Yyo3v — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 13, 2022

Apesar do resultado positivo no final, o atual campeão da competição continental tomou um susto logo aos cinco minutos, quando Cristaldo tocou para José Correa, que, de primeira, pegou com muita categoria para marcar um golaço, sem chance alguma para o goleiro Weverton.

A partir daí o Verdão partiu com tudo em busca do empate, e ele veio apenas aos 40 minutos, quando Jorge cruzou, a defesa afastou parcialmente e Zé Rafael pegou forte da entrada da área para superar Arancibia.

Se na etapa inicial os bolivianos ainda tentaram igualar o confronto, no segundo tempo Rafael Navarro mostrou que está com a mira em dia para levar o Palmeiras à vitória. O camisa 29 começou a brilhar logo no primeiro minuto, quando marcou de cabeça após boa jogada de Breno Lopes.

Sete minutos depois a jogada começou com Jorge, e Gómez ainda tocou de cabeça antes de Rafael Navarro finalizar de esquerda para ampliar. Mas o camisa 29 queria mais, e conseguiu aos 11, ao finalizar cruzamento de Gabriel Veron.

Três minutos depois o camisa 29 marcou mais um, o seu quarto na partida, ao aproveitar cruzamento rasteiro de Mayke. Com este gol Navarro assumiu a artilharia isolada da Libertadores com 6 gols.

⚽🎉 Trava na pose do artilheiro da CONMEBOL #Libertadores! 🔝 Rafael Navarro, 6️⃣ gols em 2️⃣ jogos! Nasceu para a Copa, @Palmeiras!#GloriaEterna pic.twitter.com/stiZLCsbKT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 13, 2022

Após marcar tantos gols, Navarro apareceu no papel de garçom, ao tocar para Rony deixar o dele de cabeça, aos 34 minutos. Porém, ainda faltava o do jogador mais constante do Palmeiras, o meia Raphael Veiga, que marcou primeiro aos 40 minutos com um belo chute, e depois aos 45 em cobrança de falta.

Após atuar pela competição continental o Palmeiras volta a campo no sábado (16), contra o Goiás no estádio da Serrinha. Pela Libertadores o próximo compromisso é diante do Emelec (Equador).