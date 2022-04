Libertadores: sem brilho e torcida, Flamengo bate Sporting Cristal em Lima

O Flamengo estreou com vitória na fase de grupos da Copa Libertadores. Os rubro-negros fizeram 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, nesta terça-feira, em partida que chegou a ser suspensa e, após longa negociação com o governo, foi disputada com portões fechados no Estádio Nacional de Lima. Com o resultado, os cariocas marcaram seus primeiros pontos no grupo H. Já os peruanos seguem sem pontuar.

Os rubro-negros tiveram atuação apagada, com pouca inspiração em um estádio sem torcida por determinação do governo peruano. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Bruno Henrique. A vitória foi decretada nos minutos finais, com Matheuzinho.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Talleres, da Argentina, na próxima terça-feira, no Maracanã. No mesmo dia, o Sporting Cristal viaja para encarar a Universidad Católica, em Santiago, no Chile.

O JOGO

A partida começou com o Flamengo tentando ter o domínio da posse de bola. No entanto, o Sporting Cristal buscava o ataque, sem sucesso. Os rubro-negros tinham dificuldade na criação até os 21 minutos, quando criaram a primeira boa chance e abriram o placar em Lima. Matheuzinho cruzou rasteiro para a área e encontrou Bruno Henrique, que mandou para a rede.

O Sporting Cristal foi obrigado a avançar após o revés. os donos da casa só assustaram aos 40 minutos, quando Ávila fez boa jogada e parou em defesa com os pés de Hugo. O Flamengo manteve o ritmo lento do etapa inicial e manteve a vantagem até o intervalo.

Na etapa final, o panorama partida seguiu o mesmo. O Flamengo continuou com uma atuação lenta, sem levar perigo ao Sporting Cristal. Os donos da casa até tentavam criar boas jogadas, mas pararam na marcação carioca.

O Flamengo quase marcou aos 21 minutos. David Luiz lançou Matheuzinho na área, mas o goleiro Duarte se antecipou para salvar os peruanos. A resposta do Sporting Cristal veio em seguida. Após cruzamento, a bola chegou em Ávila, que chutou para grande defesa de Hugo.

O susto fez o Flamengo melhorar a marcação. Com isso, o Sporting Cristal parou de levar perigo. Os rubro-negros mantiveram o nível de atuação e chegaram ao segundo gol aos 41 minutos. Matheuzinho foi lançado na área e chutou cruzado, sem chance para Duarte, para dar números finais em Lima.

SPORTING CRISTAL 0 x 1 FLAMENGO

SPORTING CRISTAL

Duarte, Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, e Gianfranco Chávez; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo e Christofer Gonzáles; Irven Ávila (Fernando Pacheco), Percy Liza e Leandro Sosa (Távara)

Técnico: Roberto Mosquera

FLAMENGO

Hugo, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luis (Léo Pereira); Matheuzinho, Willian Arão (Matheus França), Andreas Pereira e Thiago Maia (João Gomes); Everton Ribeiro (Lázaro), Gabigol (Pedro) e Bruno Henrique

Técnico: Paulo Sousa

Local: Estádio Nacional, em Lima (Peru)

Data: Terça-feira, 5 de abril de 2022

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Cartões amarelos: Merlo (Sporting Cristal); Thiago Maia, Matheuzinho e Willian Arão (Flamengo)

GOLS: Bruno Henrique, aos 21min do 1ºT; Matheuzinho, aos 41min do 2ºT