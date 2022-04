Libertadores: Turco surpreende e escala Atlético com Godín, Alonso e Dylan

O técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed surpreendeu e escalou o Atlético com Godín, Junior Alonso, Dylan Borrero e Savarino para a estreia na Copa Libertadores contra o Deportes Tolima-COL. As equipes se enfrentam a partir das 21h desta quarta-feira (6), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pelo Grupo D.

O Galo, portanto, vai a campo com Everson; Mariano, Diego Godín, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Savarino, Dylan e Hulk.

No banco de reservas estarão o goleiro Rafael, o lateral-direito Guga, os zagueiros Igor Rabello e Nathan Silva, os volantes Otávio e Tchê Tchê, os meias Rubens e Calebe, além dos atacantes Fábio Gomes, Keno, Eduardo Sasha e Ademir.

Para o jogo desta quarta, o Atlético tem quatro desfalques por questões físicas: o lateral-esquerdo Dodô (cirurgia), o zagueiro Réver (desgaste), o meio-campista Matías Zaracho (desgaste) e o atacante Eduardo Vargas (virose).