Licenciamento de veículos em março cai 22.5% em relação a 2021

O mercado de veículos leves registrou uma queda de 22,5% no número de licenciamentos em Março deste em comparação com o Março do ano passado. No trimestre, a queda foi de 23,2% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Os dados foram apresentados hoje pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

De acordo com o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, a queda na produção e no número de licenciamentos tem sido um problema mundial em função de problemas na cadeia de insumos e dos semicondutores.

Além disso, houve uma revisão para baixo na previsão no número de licenciamentos no mundo devido à guerra na Ucrania, uma vez que o conflito fechou os 2 mercados ao mundo.

No sentido contrário, a produção e licenciamento de caminhões cresceu 3% neste trimestre em relação ao trimestre do ano passado sendo o melhor trimestre desde 2014. E as perspectivas nesse setor são boas uma vez que o governo editou recentemente a MP do Programa Renovar, de renovação da frota de caminhões.

Dentro desse programa, o proprietário de caminhão poderá trocar de forma voluntária o seu veículo com mais de 30 anos, receber o valor de mercado dele além do valor da sucata para adquirir um veículo novo ou seminovo e ao fazer essa troca ele irá receber incentivos e benefícios de governo estaduais e municipais.

Economia Brasília Sâmia Mendes / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional Anfavea carros Veículos Licenciamento 2:04