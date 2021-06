Líder em Vendas de motos cinquentinha, Moto Fácil de Itamaraju também está emprestando dinheiro para qualquer pessoa

Conhecida como líder no ramo de vendas de motocicletas de 50cc, a Moto Fácil em Itamarajú, agora está emprestando dinheiro para qualquer cidadão que seja titular de um talão de energia

Em entrevista com o diretor da Empresa em Itamaraju, este disse “Todos nós estamos passando por um momento de adaptação financeira em meio a essa pandemia, por tanto tomei a decisão de oferecer empréstimos no valor de 1.000,00 para aqueles que precisar arcar no dia a dia dom seus compromissos” o diretor também disse que a única coisa que a loja exige é que pessoa que deseja o valor emprestado possa comprovar que seja titular de um talão de luz” e acrescentou: Não vamos fazer consulta de SPC nem Serasa nesse momento.

O telefone disponibilizado para esse serviços é (73) 99901-6955 ou (73) 99962-0031 ou Ligue (73) 3294-0031.

Por | Ascom