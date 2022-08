Lies of P está chegando no Xbox Game Pass

Dias atrás o conhecido usuário “The Snitch”, que já vazou diversas informações sobre anúncios de jogos e mais, revelou por meio de suas redes sociais que Lies of P seria lançado Day-One no Xbox Game Pass.

A boa notícia é que o rumor se tornou oficial e no fim de tudo, Lies of P foi praticamente confirmado com lançamento Day-One no Xbox Game Pass. Mais um grande acerto do The Snitch.

Tal informação pode ser dita após fotos tiradas no estande do Xbox na Gamescom 2022 em construção, que mostra o material promocional e confirmando a chegada do jogo no serviço de assinatura da Microsoft.

O anúncio oficial do jogo no serviço deve ser feito ainda essa semana, quando a Microsoft anunciar a nova leva de jogos que está chegando no Xbox Game Pass.

Lies of P será totalmente baseado no universo da obra de Pinóquio, mas tudo será diferente e sombrio, ao estilo Alice: Madness Returns. Uma das novidades no jogo será seu sistema de “mentiras”, no qual altera o gameplay, dependendo das escolhas do jogador.

Lies of P está em desenvolvimento para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mas não possui data de lançamento.