Lies of P inspirado na história de Pinóquio ganha novo gameplay

Lies of P é um jogo que foi anunciado em 2021 e acabou passando em branco por muitos jogadores. O jogo atualmente está sendo desenvolvido pela NEOWIZ e será um jogo Souls-Like e RPG com muita ação.

O conceito do jogo é diferente, pois a equipe está trabalhando com uma versão mais “sombria do clássico” conto Pinóquio. O jogo evoluiu bastante desde o último trailer. Além disso, também foi confirmado seu lançamento Day-One no Xbox Game Pass.

Agora há pouco a desenvolvedora NEOWIZ marcou sua presença no evento da Gamescom 2022 para revelar oficialmente o mais novo gameplay para Lies of P, lotado de cenas épicas de combate.

Uma curiosidade é que Lies of P será totalmente baseado no universo da obra de Pinóquio, mas tudo será diferente e sombrio, ao estilo Alice: Madness Returns.

Uma das novidades no jogo será seu sistema de “mentiras”, no qual altera o gameplay, dependendo das escolhas do jogador. O jogo também conta com bastantes semelhanças com Bloodborne.

Lies of P está em desenvolvimento para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Game Pass e Xbox Series X|S, mas não possui data de lançamento.