Liga dos Campeões: Casemiro exalta classificação histórica do Real Madrid

O Real Madrid se classificou para a final da Liga dos Campeões de maneira emocionante. O time perdia por dois gols de diferença no placar agregado diante do Manchester City já nos minutos finais, quando Rodrygo marcou duas vezes e levou o time à prorrogação. No tempo extra, Benzema confirmou a vaga espanhola. Após o jogo, Casemiro falou sobre a classificação e projetou os próximos passos do clube.

“A grande virtude dessa equipe, desse clube, é nunca se dar por perdido. Então estamos felizes, mas a gente sabe que tem que comemorar, mas nem muito, porque ainda falta o Liverpool, uma grande equipe, acho que o mais difícil. Então, temos que comemorar sim porque eliminamos uma grande equipe, mas não tanto porque nós queremos o título”, disse o volante à TNT Sports.

Um dos principais pontos da campanha do Real Madrid é a importância dos jovens jogadores como Rodrygo, Vinícius Júnior e Camavinga. Questionado sobre a troca de mentalidade entre gerações, Casemiro preferiu atribuir o emocional à torcida e à filosofia do clube.

“É um pouco difícil falar que a gente transmite, porque quando você pisa na cidade você já sente isso. Hoje, antes de começar o jogo, o espetáculo, a torcida desde que nós chegamos. ga. O DNA desse clube é ganhar jogos, ganhar títulos. Claro que, volto a falar, não ganhamos ainda, mas esse clube trabalha com isso. Você chega em Valdebebas, você chega na cidade e é isso. Esse clube trabalha com nunca desistir, independente da qualidade que você está no dia, independente se você se está fino com a bola ou não, mas você sabe que o Bernabéu cobra a entrega. Acho que é o mais importante”, comentou.

Próxima parada: Paris

Classificado para a final do torneio, em Paris, no dia 28 de maio, Casemiro falou sobre os próximos confrontos da equipe. Mesmo com o título do Campeonato Espanhol, o volante prezou o foco nos jogos do torneio nacional e deixar, por enquanto, a final de lado.

“Temos que pensar, claro que nós já somos campeões da liga. Mas a gente sabe que nesse clube não podemos estar pensando e, nos jogos da liga, deixar, porque a crítica aqui, a exigência é sempre mais alta. Então, nós temos que pensar no Atlético de Madrid, jogo a jogo, e depois no Liverpool”, projetou.

Na final, o Real Madrid encara o Liverpool, time contra o qual venceu a Liga dos Campeões em 2018. O craque do time inglês, Mohamed Salah já manifestou sua vontade de revanche, o que, para Casemiro, é normal.

“Acho que cada um escolhe o que quer. Está claro que, infelizmente ele se lesionou na final, então pode ser que ele esteja essa gana de querer a revanche, mas cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história e, independente se fosse o Liverpool ou o Villarreal – outro semifinalista -, acho que o Liverpool teve seus méritos por chegar na final. Foram vencedores, é uma final, temos que respeitar, saber que o jogo vai ser muito difícil”, concluiu.