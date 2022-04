Liga dos Campeões: Fernandinho exalta vitória do City sobre o Real em casa

O volante Fernandinho lamentou os gols sofridos, mas considera que a vitória diante do Real Madrid, por 4 a 3, em grande jogo Etihad Stadium, em Manchester, foi fundamental para a vantagem do Manchester City nas semifinais da Liga dos Campeões. O versátil jogador, que entrou na etapa final e atuou como lateral-direito, fez o cruzamento certeiro para cabeçada certeira de Foden, que fez 3 a 2 para os Citzens.

Em seguida, porém, Fernandinho levou lindo drible de corpo do atacante Vinicius Junior, que arrancou até a área do Manchester City e descontou para o Real Madrid. Bernardo Silva ainda fez o quarto dos Citzens, que jogam pelo empate no duelo da volta, na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em Madrid, para avançar mais uma vez à decisão da Liga dos Campeões.