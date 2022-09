Like A Dragon 8 está chegando aos consoles Xbox

O showcase especial organizado pela SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio na véspera da Tokyo Game Show trouxe uma extensa linha de novos anúncios relacionados à série Yakuza (jogos que agora não utilizarão mais o nome Yakuza propriamente dito, mas sim ‘Like a Dragon’).

Juntamente com o anúncio de Like a Dragon 8 e Like a Dragon: Ishin, foi feito a revelação de uma nova aventura que vai estrelar Kiryu. Com o título de Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, o jogo foi apresentado com o trailer disponível abaixo.

Este novo jogo situa-se temporalmente entre os eventos de Yakuza 6: Song of Life e Yakuza: Like a Dragon. Como Kiryu, os fãs poderão voltar a dominar a clássica fórmula de ação e aventura típica da série Yakuza. Também neste caso, a SEGA não anunciou uma data de lançamento precisa, mas o spin-off está destinado a ser lançado ao longo de 2023.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name será lançado para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Windows 10|11 e Steam.