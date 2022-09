Lille se recupera e vence Toulouse pelo Campeonato Francês

Neste sábado, dois jogos deram sequência na sétima rodada do Campeonato Francês. Depois de perder para o Olympique de Marselha na rodada passada, o Lille venceu o Toulouse por 2 a 1. O artilheiro canadense Jonathan Davi e o meia Adam Ounas anotaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Lille chega a 13 pontos e é o sexto colocado, ainda atrás do pelotão de classificação para as ligas europeias. Já o Toulouse segue com oito pontos, na 12ª colocação.

Mais cedo, quem também venceu foi o Montpellier, que bateu o Strasbourg por 2 a 1. Arnaud Nordin abriu o placar na primeira etapa, e Habib Diallo empatou já na reta final. Quando o duelo caminhava para o fim, Téji Savanier, de pênalti, deu a vitória para o time da casa.

Assim, o Montpellier chegou aos 12 pontos, na sétima colocação, logo atrás do Lille. Já o Strasbourg vive situação complicada e aparece na zona do rebaixamento como 17º colocado, com apenas cinco pontos.