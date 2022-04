Linha 2022 de TVs da Samsung traz novidades

A Samsung apresentou sua linha 2022 de TVs – focada sobretudo nas Neo QLEDs 8K – na última semana, em uma apresentação transmitida via YouTube. O foco da empresa coreana segue em colocar a TV como centro da casa e na vida diária de seus clientes, usando o slogan ‘Telas em toda parte, telas para todos’. O objetivo é “fornecer personalização e conectividade sem igual, garantindo que haja uma tela adequada para cada ocasião e estilo de vida”, segundo a corporação.

O processador da Neo QLEDs 8K foi atualizado, dando ainda mais capacidade de qualidade de imagem, reforçando contrastes, por exemplo. “O processador, combinado com os poderosos Quantum Mini LEDs, cria uma iluminação precisa e controlada – um recurso que chamamos de Shape Adaptive Light Control. Por exemplo, a lua cheia ficará brilhante contra o céu escuro da noite”, explica a Samsung.

O áudio das TVs também foi aprimorado, com destaque para a introdução do Dolby Atmos sem fio nasTVs Neo QLED 4K e 8K. Segundo a Samsung, “a Inteligência Artificial do Processador Neural Quantum 8K (o novo processador) analisa o que está na tela em tempo real para que o recurso de Som Adaptativo possa rastrear e se mover entre os alto-falantes para corresponder com precisão ao movimento na tela”.

A empresa ainda apresentou novidades como um novo SmartHub – a interface de opções das TVs – com especial atenção aos games e até uma Plataforma NFT. Com ela, o modo Ambiente “oferecerá aos consumidores uma plataforma NFT completa para explorar e exibir artes digitais NFT nas Neo QLED e QLED 2022, uma nova maneira de coletar e apresentar obras de arte”.

Para finalizar, a questão ambiental – que vem sendo fortalecida pela empresa – também contou com novidades. O famoso – e desejado – controle remoto SolarCell se tornou 88% mais eficiente e agora podem ser carregados por meio de coleta de radiofrequência de 2,4 GHz – extraindo energia da carga sobressalente emitida pelos roteadores Wi-Fi, por exemplo. Além disso, as embalagens virão com 90% menos tinta e sem grampos, para facilitar a reciclagem. A reciclagem também está na resina usada em alguns produtos da Samsung. Nos monitores de alta resolução, a resina vem da reciclagem de plástico oceânico.

Se quiser conferir a apresentação da Samsung, com mais novidades, é só dar play no vídeo: