Liniker leva repertório inédito para show na Concha; confira

As primeiras letras de Liniker partiram de cartas antigas que ela escreveu e nunca enviou. No momento, em seu primeiro disco-solo, intitulado Indigo Borboleta Anil, a cantora e compositora compartilha as suas vivências do agora.

Não é que ela não tenha olhado para o passado nessa nova construção, afinal a artista precisou se conectar com a sua ancestralidade para se colocar por inteira ao longo das 11 faixas que compõem esta estreia-solo.

Após dois anos longe dos palcos, a artista leva o repertório inédito para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, nesta sexta (8), acompanhada por sua banda. Os ingressos são estão disponíveis na bilheteria do Teatro Castro Alves e na plataforma Sympla.

“Senti tanta saudade do ao vivo, da vibração que a energia da música causa na frequência quando a gente se junta, daquele olho no olho que só quem viveu sabe”, afirmou.

No show, que tem direção musical assinada pela própria Liniker ao lado de Julio Fejuca, a artista interpreta as novas canções, como “Baby 95”, “Mel” e “Diz Quanto Custa”, e também músicas que marcaram a carreira da artista.

O disco tem 11 faixas, com a participação de Milton Nascimento, de Tássia Reis, de DJ Nyack, de Tulipa Ruiz, da Orquestra Jazz Sinfônica, ​​de Letieres Leite e da Orkestra Rumpilezz. O disco vai ao ar a partir do dia 9 de setembro.

“Quando eu o ouço, percebo que é um álbum de groove, um trabalho preto que circula bem no hip hop e, ao mesmo tempo, tem uma orquestra que poderia estar em um filme da Pixar”, ela comenta.

O disco tem músicas que vão de jazz, samba rock e uma música que nasceu de um abraço. “Lua de Fé” representa a intuição que é tão importante nas vivências da artista.

O ponto de partida para essa criação surgiu de um abraço que ela deu na cantora e compositora Luedji Luna e, nessa troca, Liniker sentiu que a amiga estava grávida. “Eu senti a energia da criança e eu não sabia da gravidez. Acho bonito poder cantar sobre o nascimento do filho de uma contemporânea e de uma pessoa pela qual eu tenho uma verdadeira paixão artística”, diz Liniker.

A canção, inclusive, entra em um campo maternal que se conecta com a faixa seguinte: “Lalange”.

Os ingressos para o show custam entre R$25 e R$120 reais