Linn da Quebrada define Arthur Aguiar como vilão do ‘BBB 22’ e fala do discurso de Tadeu Schmidt

A eliminação de Linn da Quebrada do “BBB 22” não agradou parte do público, que torcia para Eliezer ser eliminado da atração. Na manhã desta segunda-feira, 11, a atriz e cantora participou do “Mais Você” comentou sobre como foi sair do jogo na reta final do reality: “Ainda não sei dizer tudo o que estou sentindo, fiquei triste por sair nesse momento, mas estou grata por ter vivido uma experiência no programa que me humaniza, isso não é apenas sobre mim”. A participação de Lina no reality da Globo levantou questões sobre representatividade, algo que ela definiu como complexo, pois acredita que sua história, corpo e vivência não representam toda a comunidade LGBTQIA+. Por outro lado, ela sabe que com sua trajetória na casa serve como um trampolim para que as pessoas deem mais ouvidos para outras histórias de pessoas transsexuais.

O apresentador Tadeu Schmidt saiu do convencional e fez um discurso totalmente voltado a Linn e emocionou ao exaltar o quanto a atriz marcou a atual edição do reality. A eliminada disse que se sentiu aliviada com as palavras do apresentador. “É chique sentir que estou sendo amada, não tem como ser grata com tudo o que eu vivi. Ser uma travesti no Brasil, o país que mais mata travestis e pessoas trans, e ter conseguido avançar na casa, isso não tem preço, [mostra que] é possível amar uma pessoa como eu”, comentou a artista. Lina recebeu o apoio e a torcida de diversos artistas e a última publicação feita por Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano, foi declarando torcida pela cantora. “Isso tudo mexe comigo. Antes de entrar no programa, perguntaram sobre nossos ídolos, escolhi a Elza Soares como ícone.” Ela também brincou dizendo que vai tatuar os posts de Anitta puxando mutirão para ela continuar na casa.

Lina acredita que um dos momentos em que pode ter se queimado com o público foi quando indicou Paulo André ao paredão, isso porque ele foi um dos brothers que topou desistir da prova de resistência para ela ganhar a liderança. A sister explicou que sua primeira opção era Arthur Aguiar, mas ele ganhou o anjo e ela já tinha um histórico de troca de votos com PA e Douglas Silva. “Sinto que esse foi um erro que foi responsável por essa curva na minha trajetória. Poderia ter construído um outro caminho.” Fora da casa, ela analisou a situação e concluiu que deveria ter indicado Gustavo. Ao ver Arthur criticando essa atitude que ela teve no jogo e dizendo que Lina exagerava nas brincadeiras “bobas e gostosas” que fazia com PA, ela rebateu dizendo que não passou do ponto e chamou Arthur de contraditório. Em uma dinâmica proposta por Ana Maria Braga, ela também definiu o marido de Maíra Cardi como vilão e exterminador, Pedro Scooby ela apontou como negociador e dupla perfeita de PA, já Jessi ela classificou como fofoqueira.