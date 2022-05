Lionel Messi aponta Karim Benzema como favorito a vencer a Bola de Ouro

Em entrevista ao canal TyC Sports, o argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain (PSG) comentou sobre a disputa da Bola de Ouro e apontou Karim Benzema como grande favorito a vencer o prêmio. O francês vem sendo protagonista nos últimos títulos do Real Madrid, incluindo a Champions League.

“Acredito que não há dúvidas, está muito claro que Benzema fez um ano espetacular e terminou se consagrando com o título da Liga dos Campeões, sendo fundamental das oitavas de final em diante. Acho que não há dúvidas sobre o vencedor do prêmio neste ano”, afirmou Messi.

O argentino conquistou o Campeonato Francês e foi o líder de assistências da competição em sua primeira temporada no PSG. Na Liga dos Campeões, o time acabou eliminado justamente pelo Real Madrid nas oitavas de final e com atuação de gala de Benzema, autor de três gols.

Ainda assim, o craque argentino não considera o Real Madrid o melhor time da Europa: “Nem sempre ganha o melhor. O Real Madrid, sem tirar qualquer mérito e porque é o campeão da Liga e sempre está por ali, não era o melhor time desta Liga dos Campeões.”

“Tínhamos muita expectativa na Champions League. Anda mais como foi a partida, o resultado foi um golpe. Sei o tamanho do Real Madrid, vivi isso por muitos anos, quase toda a vida. Do nada, eles te fazem um gol e mudam tudo numa partida”, acrescentou, sobre a eliminação precoce na Liga dos Campeões.

Lionel Messi já possui sete Bolas de Ouro no currículo e foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2020/21, batendo o alemão Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Após a cerimônia, o polonês criticou o discurso do argentino e disse que as falas não foram sinceras.

Messi, então, respondeu. “Ele pode dizer o que quiser, não me interessa. Mas o que eu disse naquele momento foi de coração, era o que sentia. Disse que ele merecia a Bola de Ouro, porque, no ano anterior, me pareceu que tinha sido o melhor. No ano em que ganhei, não fui o melhor.”