Lista de jogos confirmados para o Xbox Game Pass em maio de 2022

Procurando uma lista completa de jogos do Xbox Game Pass em breve em maio de 2022? Pode ser muito difícil acompanhar todas as idas e vindas no mundo do Xbox Game Pass todas as semanas, por isso reunimos este guia prático para fornecer uma visão geral do que está chegando ao Xbox Game.

Date Game Platform 3 de maio Loot River Console, TBD 5 de maio Citizen Sleeper Console, TBD 5 de maio Trek to Yomi Console, PC, Cloud 10 de maio Eiyuden Chronicle: Rising Console, TBD 10 de maio This War Of Mine: Final Cut Series X, Series S, PC 24 de maio Floppy Knights Console, PC, TBD 24 de maio Hardspace: Shipbreaker PC 26 de maio Sniper Elite 5 Console, PC, TBD 27 de maio Pac-Man Museum+ Console, PC, TBD Assassin’s Creed Origins Console, PC, Cloud For Honor: Marching Fire Edition Console, PC, Cloud