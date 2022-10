Lista de lesionados antes da Copa cresce com ex-Atlético e ex-América

A lista de jogadores lesionados às vésperas da Copa do Mundo aumentou no último fim de semana com nomes que passaram pelo futebol mineiro (veja na galeria abaixo). O zagueiro Bremer, ex-Atlético e atualmente na Juventus, e o atacante Richarlison, ex-América e que defende o Tottenham, têm presenças no Catar ameaçadas.

Nesse sábado, Richarlison participou da vitória por 2 a 0 sobre o Everton, pelo Campeonato Inglês. Durante a partida, sofreu lesão na panturrilha esquerda e teve de deixar o estádio de muletas.

“É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton”, disse, às lágrimas, em entrevista à ESPN.

No mesmo dia, Bremer lesionou o tendão da coxa esquerda durante a vitória da Juventus por 1 a 0 sobre o Torino, em clássico pelo Campeonato Italiano.

Segundo a Juve, o grau da lesão foi ‘baixo’. A expectativa é que Bremer se recupere em 20 dias, no limite para ser convocado pela Seleção Brasileira para o Mundial. A Copa do Catar começa em 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.

Outros lesionados

Às vésperas da Copa do Mundo, vários jogadores cotados para ir ao Catar têm se lesionado. A lista conta com outros nomes importantes no cenário internacional, como o argentino Dybala, o holandês Wijnaldum, o alemão Reus, o português Pepe, o espanhol Dani Olmo, os franceses Pogba e Kanté e os ingleses Reece James e Walker.

No Brasil, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, está fora. O zagueiro Arboleda, do São Paulo e da Seleção Equatoriana, dificilmente se recuperará a tempo.