Lista de mortos em grave acidente é divulgada, número chega a 12 mortos

Publicado em 30 de set de 2021 e atualizado às 21:01

Na lista de mortos durante o trágico acidente no município de Eunápolis, ocorrido no período noturno de quarta-feira (29) de setembro, estavam duas crianças, um médico pediatra e profissionais da educação.

O clima de comoção tomou o município e redes sociais, ao detalhar a lista de mortos.

Dentre os mortos estavam duas crianças com idade de 1 ano e cinco meses e outra de 10, identificadas como Samiry dos Santos e Safira dos Santos do Nascimento, que acompanhavam a mãe Ana Aline do Santos (25 anos), também vítima fatal na tragédia.

Leandro Assunção Oliveira (40 anos) que conduzia o ônibus envolvido no acidente, Douglas Santos Silva (45 anos), também morreram Raimunda de Souza Céo (73 anos), Maria das Dores da Silva (66 anos), Maria do Carmo de Araújo Jabotá (65 anos), Célia Barbosa da Silva (63 anos), o médico Carlos Alberto Matheus Alves (63 anos), Luciene Alves dos Santos (39 anos) e Fátima Maria Gomes (65 anos).

Imagens | Radar 64