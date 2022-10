Lista do prêmio Golden Boy é divulgada sem brasileiro; veja os concorrentes

Os concorrentes ao prêmio Golden Boy foram divulgados nesta sexta-feira (14/10) pelo site Tuttosport, que organiza a premiação. Entre os nomes, nenhum brasileiro foi indicado ao troféu que é voltado ao melhor jogador Sub-21 da Europa.

O prêmio será entregue no dia 7 de novembro. Os favoritos que circulam na imprensa são Bellingham, do Borussia Dortmund, e Camavinga, do Real Madrid. O atual ganhador do Golden Boy é Pedri, que defende o Barcelona.

O brasileiro Marquinhos é o jogador brasileiro que mais esteve perto de estar entre os 20 nomes indicados. O atleta do Arsenal fez parte dos primeiros 40 nomes, mas foi descartado da escolha final.

Nos Gunners desde junho deste ano, o ex-São Paulo iniciou na equipe atuando pelo Sub-21, onde acumula três gols em três jogos e uma assistência. No elenco principal, soma quatro partidas, uma rede balançada e foi garçom uma vez.

Outros que poderiam estar representando o Brasil na premiação são Rodrygo, do Real Madrid, e Gabriel Martinelli, também do Arsenal.

O atacante do time espanhol já entrou em campo defendendo a equipe em 119 oportunidades, com 22 gols e 24 assistências. Nesta temporada, em 11 jogos, Rodrygo tem quatro tentos e deu três passes para gol.

Já Martinelli se firmou como titular do Arsenal e é um dos destaques do clube. O jogador participou de 12 jogos até o momento, e soma quatro gols marcados e duas assistências. Ao todo pelo time acumula 96 partidas.

Confira todos os 20 nomes indicados ao prêmio do Golden Boy: