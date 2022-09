Lista: top 10 das melhores transferências da janela europeia

Apesar dos campeonatos nacionais na Europa já terem começado, dá para dizer que a temporada europeia começou, de fato, a partir do fechamento da janela de transferências de verão, a principal do continente, que aconteceu na noite de quinta-feira (1). Em julho e agosto, diversos jogadores brasileiros estiveram envolvidos em transferências que movimentaram boa parte das contratações de peso dos grandes clubes.

A Premier League foi a liga mais ativa e gastou incríveis 2,2 bilhões de euros (R$ 11,4 bilhões). Foi a maior movimentação de valores na história da competição, batendo o recorde que era de 1,6 bilhão. Mas outras ligas também apareceram com contratações interessantes, como a espanhola, liderada pelo Barcelona, que gastou 153 milhões de euros para reformular a equipe, em crise nos últimos dois anos.

Com tantas cifras envolvidas e tantos craques trocando de clube nas últimas semanas, quais foram as melhores transferências da janela? Qual clube acertou e contratou o melhor nome para o seu elenco? O CORREIO selecionou as dez melhores negociações da janela de verão, levando em consideração o peso que o jogador representa para o mercado da bola e o impacto que ele terá no novo clube. Abaixo você confere os nomes.

10 – Raphinha

Foto: Víctor Salgado / FC Barcelona

Transferência: Leeds United para Barcelona

Valor: 58 milhões de euros

Posição: atacante

Após as primeiras convocações para a seleção brasileira e o ótimo desempenho sob o comando de Tite, Raphinha passou a chamar a atenção de grandes clubes europeus e, nesta janela de transferências, acertou sua saída do Leeds United, da Inglaterra, rumo ao Barcelona. Com a concorrência do Chelsea, o Barça acabou sendo escolhido pelo atacante pelo potencial de crescimento que enxerga dentro do clube e pelo peso que a camisa azul e grená representa.

Até então, Raphinha disputou nove jogos pelo Barcelona (sendo sete deles amistosos) e balançou a rede uma vez, justamente contra o Real Madrid. Foi o gol que deu a vitória ao Barça durante um jogo de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. A expectativa é que o brasileiro se firme como titular na equipe comandada por Xavi e ajude o clube a passar pelo processo de reestruturação iniciado ainda no fim da temporada passada.

9 – Tchouaméni

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Monaco para Real Madrid

Valor: 80 milhões de euros

Posição: volante

A nona posição na lista vai para uma promessa do futebol francês captada pelo Real Madrid. Com apenas 22 anos, Aurélien Tchouaméni foi a terceira contratação mais cara da janela de transferências desta temporada, rendendo 80 milhões de euros para os cofres do Monaco, clube onde o jogador revelado pelo Bordeaux atuou até junho.

Sua contratação já estava acertada antes mesmo de abrir o período de transferências e, até então, não tinha o mesmo peso que carrega hoje. Isso por causa de uma outra movimentação envolvendo o Real Madrid (spoiler da lista): a saída de Casemiro para o Manchester United.

Se antes Tchouaméni era uma contratação pensada para o futuro, tendo, pelo menos, três temporadas para crescer, o novo desenho do meio-campo do Real dá mais destaque ao francês, que deve pular uns degraus no seu processo de amadurecimento e evolução no gigante clube espanhol. Por isso o volante ocupa uma vaga entre as dez transferências mais relevantes da temporada.

8 – Pogba

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Manchester United para Juventus

Valor: transferência gratuita

Posição: meia

Uma negociação envolvendo Paul Pogba, Juventus e Manchester United não é algo inédito na história do futebol. Aliás, essa é a terceira vez que acontece uma transferência envolvendo as três partes. Após seis anos, o meia francês está de volta à Itália, onde viveu sua melhor fase na carreira. Depois de ter sido revelado pelo United, foi comprado pela Juve em 2012 por 46 milhões de euros. Quatro temporadas depois, os ingleses decidiram “repatriar” o atleta e investiram cerca de 100 milhões de euros.

Mas o desempenho foi muito abaixo do esperado e, mesmo tendo sido campeão do mundo com a França nesse meio tempo (na Copa de 2018), Pogba não conseguiu ter o mesmo ritmo jogando no United. Por isso, nessa janela, os italianos foram certeiros ao acertar o retorno do meio-campista após o fim de seu contrato na Inglaterra, com o objetivo de resgatar não só a boa fase do clube, que há duas temporadas vem em baixa dentro e fora da Itália, mas também de devolver a Pogba o status de um dos melhores meias do futebol mundial.

7 – Darwin Núñez

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Benfica para Liverpool

Valor: 75 milhões de euros

Posição: centroavante

Depois de uma temporada com quase 150 gols marcados, é plausível de imaginar que o setor de ataque do Liverpool seja a zona que precisa de menor investimento para a atual temporada. Mas quando se tem um técnico com um DNA ofensivo, que gosta de equipes intensas, como é Jürgen Klopp, fica mais fácil entender o alto investimento feito pelos Reds no centroavante uruguaio Darwin Núñez, de 23 anos.

O Liverpool pagou 75 milhões de euros ao Benfica para ter o jogador, que chega com o papel de ajudar Mohamed Salah a marcar os gols da equipe, além de se tornar uma das referências para a reformulação do elenco nas próximas temporadas. E Klopp pôde ver de perto a capacidade que Núñez tem de aproveitar as chances no ataque, principalmente por sua força e velocidade. Na temporada passada, pela Liga dos Campeões, Darwin fez um hat-trick em pleno estádio Anfield contra o Liverpool em um jogo que terminou 3×3 nas quartas de final.

Com Roberto Firmino longe de sua melhor fase e a saída de Mané (o que abre espaço para que jogadores como Luis Díaz e Diogo Jota briguem pela posição), a equipe inglesa se tornou o cenário ideal para o crescimento do centroavante uruguaio – que também tem presença certa na Copa do Mundo, no Catar.

6 – Gabriel Jesus

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Manchester City para Arsenal

Valor: 52 milhões de euros

Posição: centroavante

Questionado por muitos pelo seu desempenho abaixo do desejado na seleção brasileira, Gabriel Jesus nunca deixou de corresponder com a camisa do Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola. Não à toa sempre foi um homem de confiança do treinador. Mas com novas contratações para o elenco dos citizens, Jesus viu o momento como adequado para trocar de clube e, em ano de Copa do Mundo, assumir de fato a titularidade de uma equipe tradicional na Europa.

E a equipe foi o Arsenal, que não é o mesmo dos anos 2000, mas vem demonstrando evolução ao longo dos últimos anos e, nesta janela, abriu os cofres para reforçar o elenco. O começo de Gabriel Jesus é um dos destaques da Premier League, onde o Arsenal, por enquanto, é o líder. Já são seis participações em gols em cinco partidas oficiais pelos Gunners (três gols e três assistências), além de uma ótima pré-temporada, marcando sete vezes em cinco jogos. O brasileiro também tem atuado mais fixo no ataque, o que pode ajudar em sua readaptação à seleção brasileira montada por Tite.

5 – Sadio Mané

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Liverpool para Bayern de Munique

Valor: 32 milhões de euros

Posição: atacante

Eleito o melhor jogador do continente africano na última temporada, Sadio Mané seguirá vestindo vermelho em seu clube, mas trocou a companhia de Salah no ataque do Liverpool pelo forte e intenso elenco do Bayern de Munique. O senegalês foi contratado pelo clube alemão para, entre suas muitas qualidades, poder desempenhar o futebol versátil que apresentava jogando na Inglaterra, onde conseguiu ter sucesso como ponta, mas também cumprindo função de centroavante.

No Bayern, principalmente com a saída de Lewandowski, a vaga mais centralizada está em aberto nesse começo de temporada e pode ser preenchida por Mané.

4 – Antony

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Ajax para Manchester United

Valor: 95 milhões de euros

Posição: atacante

Mais um brasileiro na lista. E que chega para o seu novo clube com uma responsabilidade imensa. O Manchester United fez um investimento altíssimo para contar com o atacante Antony para a próxima temporada, o que colocou o jogador como o terceiro brasileiro mais caro da história do futebol, atrás apenas de Neymar (222 milhões de euros) e Phillipe Coutinho (135 milhões).

Apesar da instabilidade que o United vive há algumas temporadas, com a crise se agravando agora depois de goleadas sofridas e a evidente insatisfação de Cristiano Ronaldo no clube, Antony chega justamente para ser uma das peças dessa possível retomada dos Red Devils.

E tudo isso partindo da contratação do técnico Erik ten Hag, que foi quem pediu o brasileiro depois de treiná-lo no Ajax. É claro que os altos valores envolvidos na negociação pesam em Antony, que terá que se provar o mais rápido possível na Premier League para mostrar que valeu a contratação.

Se fizer aquilo que fez no Ajax e já mostrou algumas vezes na seleção brasileira, tem tudo para assumir a titularidade e mudar a cara do setor de ataque do United, que ao longo dos últimos anos carece de intensidade e talento individual.

3 – Casemiro

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Real Madrid para Manchester United

Valor: 70 milhões de euros

Posição: volante

Como já foi dito, a situação do Manchester United justifica o tamanho do investimento feito nessa janela de transferências. Mas nem o mais otimista dos torcedores imaginava que, ao fim do período de negociações, o clube teria no seu elenco aquele que é talvez o melhor volante do futebol mundial, além de referência da seleção brasileira e dono de cinco troféus da Liga dos Campeões – competição que o United nem disputará neste ano. A ida de Casemiro para a equipe inglesa foi tratada, de forma quase unânime, como a grande surpresa da janela de transferências.

Fazendo uma análise rápida é difícil entender os motivos que o levaram a sair do Real Madrid, onde tinha mais três anos de contrato e entraria como candidato ao título em todas as competições da temporada. Mas Casemiro demonstrou, pelas suas falas e atitudes, que é um jogador movido a desafios.

Aos 30 anos de idade, o volante chega para finalmente disputar a liga nacional considerada a mais intensa do mundo e, quem sabe, recolocar o United entre os times mais relevantes do mundo, futebolisticamente falando.

Além disso, não há como negar que o fator financeiro faz a diferença, já que ele receberá um salário, pelo menos, 50% maior na Inglaterra. Não é todo dia que se vê o melhor de uma posição tomando uma decisão como essa.

2 – Lewandowski

Foto: Sara Gordon / FC Barcelona

Transferência: Bayern de Munique para Barcelona

Valor: 50 milhões de euros

Posição: centroavante

Após oito temporadas em Munique, o polonês Robert Lewandowski trocou a Bundesliga, na Alemanha, pela tradicional La Liga, na Espanha, e já veste a camisa do Barcelona na atual temporada. O centroavante, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2020 e também em 2021 (segundo a premiação da Fifa), chega como a principal contratação para o processo de reconstrução do Barça.

Após uma temporada desastrosa dentro e fora dos gramados, o Barcelona foi atrás de alguém que fosse unanimidade dentro do clube e que, principalmente, colocasse as bolas na rede, coisa que não acontece tão bem desde a saída de Luís Suárez, em 2020.

Para levar Lewandowski, a equipe catalã precisou fazer muitas negociações nos bastidores, vendendo direitos de transmissão e ações relacionadas às lojas e ao marketing. Tudo isso para liberar caixa e poder, de fato, inscrever o polonês nas competições. Com uma média de quase 47 gols por ano nas últimas cinco temporadas, Lewandowski é a esperança de dias melhores para a torcida e por isso ocupa o segundo lugar na lista.

1 – Haaland

Foto: Reprodução / Twitter

Transferência: Borussia Dortmund para Manchester City

Valor: 60 milhões de euros

Posição: centroavante

O primeiro lugar da lista não poderia ser outro. Não só pela expectativa criada na transferência, mas pelo que já entregou com a camisa do City em tão pouco tempo. O ‘Cometa’ Haaland desembarcou em Manchester batendo recordes. Ele marcou nove gols em apenas cinco jogos na Premier League e estabeleceu uma marca histórica: até então, nenhum jogador havia marcando tantas vezes nas primeiras cinco rodadas da competição (ou no primeiro mês da liga).

Ele alcançou os números marcando dois hat-tricks (três gols no mesmo jogo). Antes de Haaland, o jogador que tinha feito dois hat-tricks em menos jogos era Demba Ba, que demorou 21 partidas para isso em 2013/14, pelo Chelsea. É mais uma prova de que o centroavante norueguês vive para balançar a rede.

Taticamente também já se mostra uma peça fundamental para Guardiola, que encontrou dificuldade nas últimas temporadas ao não ter um jogador que, além dos gols, abrisse espaço para outros atletas, atraindo a marcação para si, coisa que Haaland faz muito bem.

Bônus: transferências no mercado sul-americano

Vidal, Fernandinho e Suárez

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo / Reprodução / Twitter

É claro que as grandes contratações do futebol mundial estão concentradas na Europa, e os altos investimentos ainda não são feitos por equipes da América do Sul. Mas esta janela de transferências foi marcada, também, por movimentações interessantes de equipes do nosso continente, que tem, cada vez mais, olhado com atenção para o mercado europeu em busca de nomes que podem se encaixar na realidade financeira do Brasil, por exemplo. Um trio de veteranos é o destaque da vez.

É o caso do Flamengo, que há algumas temporadas tem sido ativo na negociação de atletas que estão na Europa. Assim como aconteceu com Andreas Pereira, Pedro e o próprio Gabigol, o rubro-negro carioca trouxe nesta janela o chileno Arturo Vidal e Everton Cebolinha, que estavam atuando com regularidade em suas equipes no Velho Continente, mas que toparam o desafio de jogar no país – no caso de Cebolinha, ex-Grêmio, retornar para a Série A.

Mesmo Vidal tendo sido titular em boa parte da temporada passada pela Inter de Milão, inclusive fazendo partidas de destaque, como o duelo contra o Liverpool na Liga dos Campeões, e de te ajudado a Inter a conquistar o Campeonato Italiano após 11 temporadas, o volante chileno se animou com a proposta do Fla e vai conquistando seu espaço como titular. Está com 35 anos.

A situação foi a mesma com Fernandinho, no Athletico-PR. O jogador afirmou que quando quisesse retornar ao Brasil seria para jogar no Furacão (clube que o revelou), e foi o que aconteceu. De uma temporada onde conquistou, mais uma vez, a Premier League, e chegou longe na Liga dos Campeões com o Manchester City, Fernandinho saiu para outra onde vê um Athletico fortalecido, semifinalista da Libertadores e com boa campanha na Série A, em 6º lugar. Mesmo aos 37 anos, é mais um jogador que valoriza o futebol sul-americano.

Por fim, a maior contratação do continente nos últimos meses. O Nacional repatriou Luis Suárez, e o centroavante de 35 anos voltou a vestir a camisa do clube que o revelou. É bem verdade que o começo não bom, com a eliminação do time uruguaio para o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, mesmo com Suárez entrando no decorrer dos jogos. Mas a partir da próxima temporada, principalmente, Luisito se torna mais uma atração para o futebol da América do Sul.