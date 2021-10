Live ENEM 100% da SEC aborda componente curricular de Sociologia, nesta quarta (27), às 17h30

Giro no Mundo



Publicado em 27 de out de 2021 e atualizado às 12:08

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Com o tema “Trabalho no mundo socialista”, a live do projeto ENEM 100%, desta quarta-feira (27), às 17h30, contará com uma aula do professor de Sociologia, César Mustafá. A transmissão será realizada pela TV Educa Bahia (https://bit.ly/2SKBEQn) e pelo Canal do EMITec no Youtube (https://bit.ly/3yg638a).

> Veja cronograma completo e acesse apostilas no endereço: https://bit.ly/3htyusE

Na sexta (29), a professora de Redação, Rose Sampaio, explica sobre os erros textuais mais comuns. Na próxima segunda (01), professores da Rede ENEM vão realizar uma aula com temas ligados à Literatura.

Atividade – Realizadas desde 2017, as aulas fazem parte do Projeto ENEM 100%, que contempla ações de mobilização, considerando o calendário nacional do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tais como regularização da documentação básica; orientações para o pedido de isenção da taxa de inscrição e para o período das inscrições; disponibilização de plataformas e recursos pedagógicos de parceiros institucionais para a preparação para as provas; realização de aulas virtuais; e apoio logístico nos dias das provas para estudantes da rede estadual que residem em municípios que não sediam o certame, dentre outras ações realizadas ao longo do ano letivo.