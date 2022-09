Liverpool anuncia Arthur, que se declara ao clube: “É um sonho estar aqui”

Na tarde desta quinta-feira, o Liverpool anunciou a contratação do meia brasileiro Arthur, que estava na Juventus. O acordo, noticiado durante a manhã, é de empréstimo até o fim desta temporada, sem opção de compra.

O clube inglês também informou que o jogador, de 26 anos, usará a camisa 29. Anteriormente, o número pertencia ao atacante inglês Dominic Solanke, que hoje atua no Bournemouth.

“Estou muito, muito feliz por estar aqui vestindo esta grande camisa, com este famoso escudo que representa tanto no futebol mundial, é um sonho”, disse o meia em sua chegada ao Liverpool.

“Conversamos muito, e nossas ideias e visões se encaixaram bem, então tenho certeza de que foi a escolha certa. Estou muito feliz e muito motivado para continuar vivendo meu sonho em campo e dando tudo de mim com a camisa do Liverpool”, continuou Arthur.

Revelado pelo Grêmio, o volante se destacou na equipe gaúcha com a conquista da Copa Libertadores, em 2017. Em seguida, foi negociado com o Barcelona em negócio superior aos R$ 100 milhões. O atleta, no entanto, não teve destaque na Espanha e migrou para a Juventus, em operação envolvendo a ida do bósnio Pjanic ao time catalão.

Agora, chega aos Reds após 63 aparições pelo clube italiano, um gol e uma assistência. Na Velha Senhora, Arthur conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália.

“O Liverpool tem uma história maravilhosa no futebol. Joguei contra o Liverpool, sei como é estar no estádio com os torcedores atrás deles. É um clube enorme, com um grande treinador e grandes jogadores. Então, como eu disse antes, é um sonho estar aqui”, finalizou.

Por fim, mesmo em baixa, Arthur chegou a ser convocado à Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Assim, com a ‘amarelinha’, ele soma 22 aparições e o título da Copa América, em 2019, quando foi titular do time sob o comando de Tite. Na última temporada, ele realizou 30 partidas pela Juve somando todas as competições.