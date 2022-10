Liverpool atropela Rangers com show de Salah e Firmino na Champions League

O Liverpool encarou o Rangers pela quarta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. No Ibrox Stadium, em Glasgow, os ingleses saíram atrás, mas buscaram a virada e golearam por 7 a 1 . Os gols dos visitantes foram marcados por Roberto Firmino (2), Darwin Núñez, Mohamed Salah (3) e Harvey Elliott. Os escoceses anotaram com Scott Arfield.

Os visitantes deixaram a classificação para o mata-mata bem encaminhada. Com o resultado desta quarta-feira, o Liverpool mantém a vice-liderança do grupo e chega aos nove pontos. Com seis a serem disputados, basta um empate contra o Ajax, na próxima rodada, para garantir uma vaga na próxima fase. O próximo jogo da equipe será pelo Campeonato Inglês, contra o Manchester City, neste domingo às 12h30 (de Brasília), em Anfield.

O Rangers segue na última colocação do grupo, ainda zerado. Com isso, a equipe não pode alcançar a zona de classificação e está eliminada da Liga dos Campeões. Sua próxima partida será contra o Motherwell, pelo Campeonato Escocês.

Chocolate inglês

O placar foi aberto com 16 minutos de bola rolando. O atacante Fábio Carvalho foi pressionado e perdeu a posse no meio de campo. Após um contra-ataque com passes rápidos, a bola terminou no pé de Scott Arfield. O meia recebeu em velocidade e bateu de fora da área, rasteiro, no canto esquerdo, para abrir o placar.

O Liverpool respondeu pouco tempo depois, aos 23. Em um escanteio cobrado para a pequena área, o brasileiro Roberto Firmino subiu melhor que o zagueiro adversário na primeira trave e cabeceou para o fundo das redes. Os ingleses dominaram o resto da primeira etapa, mas não conseguiram marcar e a partida foi para o intervalo empatada.

O segundo tempo foi completamente dominado pelo Liverpool. Com 9 minutos, Firmino recebeu um lançamento rasteiro para, sozinho, dentro da área, só empurrar para o gol. Aos 20, o brasileiro dominou na entrada da área e, de letra, rolou para Darwin Núñez. O uruguaio bateu colocado, de primeira, e não deu chances para o goleiro adversário.

Aos 30, foi o momento de Mohamed Salah brilhar. O egípcio recebeu dentro da área e, sem ângulo, bateu por baixo das pernas do goleiro para fazer 4 a 1. Cinco minutos depois, o atacante marcou novamente. Após uma troca de passes, Salah bateu da entrada da área, colocado no canto direito. Aos 36, o jogador fez seu terceiro. O craque invadiu a área pela direita e finalizou cruzado, sem chances para McGregor defender.

Antes do final, ainda deu tempo para o Liverpool ampliar. Após uma bola cruzada para a área, os ingleses finalizaram e o goleiro defendeu. O jovem Harvey Elliott estava atento ao rebote e fechou a goleada em 7 a 1.

Nesta quarta-feira, Bayer Leverkusen e Porto também se enfrentaram pela Liga dos Campeões, na BayArena. No duelo válido pela quarta rodada do Grupo B, os portugueses saíram vitoriosos por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados pelo brasileiro Wenderson Galeno e pelo iraniano Mehdi Taremi, duas vezes de pênalti.