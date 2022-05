Liverpool: em mais uma decisão da Liga dos Campeões, Klopp alcança marca

Mais uma vez, o técnico Jurgen Klopp marca presença em uma final de Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o Liverpool superou o Villarreal por 3 a2, fora de casa, e fechou o agregado em 5 a 2.

“O Villarreal conseguiu o primeiro gol muito cedo, mas conseguimos fazer o que precisávamos. Só tenho a elogiar o Villarreal, a todos os atletas e a pressão imposta. Eles aproveitaram o momento e conseguimos voltar a jogar futebol no segundo tempo”, disse o treinador, em entrevista à TNT Sports.

O alemão chega a sua quarta decisão no torneio em nove participações. Em 95 jogos, o comandante conquistou 55 vitórias, 15 empates e 25 derrotas, um aproveitamento de 63%, segundo o Footstats.

Com mais uma vaga conquistada, Klopp se igualou a Alex Ferguson, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi como o treinador com mais finais desde 1993.

Ferguson foi campeão com o Manchester United em 1999 e 2008, e ficou com o segundo lugar em 2009 e 2011. Ancelotti venceu com o Milan em 2003 e 2007, além de ser vice contra o Liverpool em 2005, e triunfar com o Real Madrid em 2014.

Já Marcello Lippi fez história com a Juventus ao erguer um troféu em 1996. Nos dois anos seguintes e em 2013, o técnico ficou com o segundo lugar mais alto do pódio.

Jurgen Klopp soma duas finais com o Liverpool, além desta edição. Em 2018, foi vice para o Real Madrid. No ano seguinte, foi campeão contra o Tottenham. Pelo Borussia Dortmund, em 2013, deixou o título escapar diante do Bayern de Munique.