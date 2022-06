Liverpool oficializa a saída do atacante Origi

O Liverpool oficializou, nesta quinta-feira, a saída de Divock Origi. O atacante belga, que defendia o clube desde 2014, já está acertado com o Milan e deve ser anunciado como reforço em breve.

“Obrigado pelos incríveis oito anos de serviço e por nos deixar com tantas memórias especiais. Divock Origi, lenda do Liverpool”, escreveu o time inglês em seu perfil do Twitter.

O técnico Jurgen Klopp já havia anunciado, em maio, durante coletiva de imprensa, a saída do jogador de 27 anos: “Espero que Div tenha uma grande recepção, ou despedida, o que for. Para mim, é e será para sempre uma lenda do Liverpool e um dos jogadores mais importantes que já tive”.

De acordo com publicação do jornal britânico The Guardian, o destino do jogador já está encaminhado: ele acertou com o Milan, atual campeão italiano. Após a realização de exames médicos, Origi deve assinar o contrato e, assim, sacramentar o novo vínculo.

Comprado do Lille no início da temporada 2014/15, ele foi logo emprestado de volta ao clube francês. Já após a sua estreia pelos Reds, em 2015, começou a ganhar certo espaço na equipe: no total, disputou 175 jogos, anotando 41 gols e 18 assistências.

Majoritariamente reserva, Origi nunca se firmou como titular incontestável no Liverpool. Contudo, ele saiu do banco em muitas ocasiões e, com gols decisivos, se tornou uma espécie de “talismã” do time de Klopp.