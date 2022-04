Liverpool: perto dos 100 gols, Firmino comemora vaga na Liga dos Campeões

Depois de perder em casa por 3 a 1 no jogo de ida, a missão do Benfica não seria nada fácil. Vencer o Liverpool dentro do mítico Anfield Road por pelo menos dois gols de diferença para, ainda assim, levar a decisão da vaga nas semifinais da Liga dos Campeões para a prorrogação. O que aconteceu foi mais um grande jogo, mas não deu para os portugueses. Muito graças ao atacante brasileiro Roberto Firmino, que marcou dois gols no empate em 3 a 3 e ajudou a manter os Reds vivos atrás de mais um título da competição.

Vice-artilheiro do Liverpool na atual edição da Champions, agora com cinco gols, atrás apenas de Salah, que tem 8, Firmino chegou aos 21 gols em 50 jogos de Liga dos Campeões. Com a camisa dos Reds, o atacante está a apenas duas bolas na rede da marca centenária, atingindo os 98 gols em 322 partidas. No fim do jogo, que garantiu a equipe na semifinal contra o Villarreal, o brasileiro era a imagem da alegria ao comemorar os gols e a classificação.

“Só posso glorificar a Deus por mais este momento. Primeiro, gostaria de parabenizar o Benfica pelos dois belos jogos que fizeram. É um time muito forte, que não chegou até aqui à toa. Tem muita qualidade. Fico muito feliz por ter marcado dois gols que ajudaram nossa equipe a avançar para mais uma semifinal da Champions. A vitória escapou, mas temos que comemorar muito essa classificação. Agora é estudar bastante o time do Villarreal, que também chega com força”, disse Firmino.

O duelo foi mais um daqueles dignos de Liga dos Campeões: movimentado, com muitos gols marcados e outros anulados com seguidas atuações do VAR. O Liverpool abriu o placar aos 21 minutos de partida, com Konaté, mas não demorou para Gonçalo Ramos empatar. Firmino entrou em ação no segundo tempo para marcar dois gols seguidos. O Benfica, porém, não se deu por vencido e, pelo menos, foi valente para buscar o empate, com Yaremchuck e Darwin Núñez, muito aplaudido no fim por sua enorme torcida presente ao estádio.