Liverpool se aproxima de renovação com astro Mohamed Salah

A novela que envolve a renovação do astro Mohamed Salah com o Liverpool parece estar próxima de um final. Segundo o jornal The Mirror, o clube ofereceu um acordo milionário e avançou pela permanência do egípcio.

De acordo com o periódico, os valores envolvidos no novo contrato seriam de 31,5 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões de reais) por temporada, estendendo seu vínculo até 2027.

Com a indefinição de seu futuro, o jogador chegou a ser especulado em outros clubes, como o Barcelona e o Paris Saint-Germain. No entanto, o periódico reforça que Salah já havia demonstrado seu desejo em seguir atuando em Anfield.

O atacante é um dos principais destaques da equipe nesta temporada, somando 20 gols e dez assistências em 28 partidas disputadas no Campeonato Inglês. Na Liga dos Campeões, são oito tentos em oito jogos.

O próximo compromisso de Salah pelo Liverpool é já nesta terça-feira, quando o clube encara o Benfica, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto ocorre às 16 horas (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.