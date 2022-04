Liverpool se aproxima de renovação com Klopp até 2026

O Liverpool está próximo de anunciar a renovação do técnico Jurgen Klopp. Segundo o jornal The Athletic, ambas as partes se acertaram por um novo acordo até 2026.

De acordo com o periódico, esperava-se que o comandante iria encerrar sua passagem pelo clube após o o fim de seu contrato vigente, válido até 2024. O alemão, que assumiu o time em 2015, decidiria se ainda tinha “energia” para dar continuidade ao trabalho.

No entanto, a ótima temporada da equipe, que disputa o título em todas as competições em que participa, deu novo gás ao comandante e o aproximou da permanência no time. O Liverpool, por sua vez, está cada vez mais confiante em um desfecho positivo.

O presidente da Fenway Sports Group (FSG), grupo americano proprietário do clube, Mike Gordon esteve presente em Anfield na vitória sobre o Villarreal, por 2 a 0, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. O triunfo encaminhou a classificação da equipe à grande decisão do torneio.

O agente e amigo de Klopp, Marc Kosicke também estava no estádio e acredita-se que houveram conversas para progredir em um novo acordo com o treinador. Os donos dos Reds estão determinados a manter o alemão e farão todo o possível para fazê-lo.

Nesta temporada, o Liverpool já faturou a Copa da Liga Inglesa e está na final da Copa da Inglaterra, que será decidida contra o Chelsea. Além disso, o time deu um grande passo rumo a decisão continental e está a apenas um ponto do líder Manchester City no Campeonato Inglês, restando cinco partidas para o encerramento da competição.

Jurgen Klopp chegou ao clube inglês em 2015 e, desde então, transformou o time em uma máquina de vitórias. Foram cinco conquistas nos últimos sete anos, sendo a Copa da Liga desta temporada, a Liga dos Campeões, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes, em 2019, e a Premier League, em 2020.