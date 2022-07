Liverpool supera Manchester City e conquista Supercopa da Inglaterra

O Liverpool levou o troféu da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City neste sábado, no King Power Stadium. A partida terminou com o placar de 3 a 1, com gols de Salah, Darwin Núñez e Arnold para os Reds. Julian Álvarez descontou para os Citizens.

Como era de se esperar, Liverpool e Manchester City promoveram um duelo movimentado no King Power Stadium.

Na primeira etapa, os Reds tiveram uma leve superioridade nos primeiros minutos, com inversões rápidas e explorando o setor direito composto por Salah e Alexander-Arnold.

Com a dupla, inclusive, saiu a jogada do gol, aos 21 minutos. O egípcio serviu o lateral direito que bateu de primeira e contou com um desvio de Aké para colocar a bola no canto da meta, sem chances para Ederson.

Com a desvantagem, o Manchester City cresceu na partida e teve boas chances com De Bruyne, Mahrez e Haaland ainda na etapa inicial, mas pecou na pontaria.

Entretanto, a conversa no vestiário surtiu efeito e os Citizens voltaram do intervalo mais precisos nas finalizações. Dessa maneira, o atacante Julián Álvarez – contratado recentemente do River Plate – aproveitou rebote do goleiro Adrián, após chute de Foden e empurrou para as redes.

Porém, aos 36 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Liverpool, após Rúben Dias colocar a mão na bola. Mohamed Salah foi para cobrança e bateu rasteiro no canto esquerdo para colocar os Reds novamente em vantagem. A equipe ainda fez o terceiro gol com Darwin Núñez, já nos acréscimos, que garantiu o título dos Reds.

No próximo final de semana, ambas as equipes estreiam pela Premier League. O Manchester City visita o West Ham, no dia 7 de agosto, às 12h30 (de Brasília). O Liverpool, por sua vez, encara o Fulham, no dia 6, às 8h30 (de Brasília), fora de casa.