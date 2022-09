Liverpool vence Ajax com gol no fim e se recupera na Champions League

Pressionado após ser goleado na estreia, o Liverpool recebeu o Ajax em casa nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram por 2 a 1 com gols de Salah e Matip, conquistando seus primeiros pontos na competição.

O time da casa abriu o placar aos 16 minutos. Alisson deu lançamento para o ataque, a bola sobrou para Diogo Jota, que achou um passe para Salah livre dentro da área. O egípcio teve tranquilidade para mandar para o fundo da rede. Dez minutos depois, o Ajax reagiu e buscou o empate no primeiro tempo. Após jogada muito bem contruída desde a defesa, Kudus recebeu dentro da área, girou e deu um chutaço que ainda desviou no travessão antes de entrar.

Na volta do intervalo, Jota driblou dois defensores, mas chutou no meio do gol e ficou fácil para o goleiro Pasveer. Do outro lado, o experiente lateral Davey Blind recebeu cruzamento livre na segunda trave e cabeceou para fora. O Liverpool pressionou até o fim e parecia que o time holandês iria segurar o empate no Anfield. Mas no final da partida, Salah chutou com desvio da defesa e acertou o travessão. No escanteio, o camaronês Joel Matip subiu mais que os adversários e marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Liverpool conquista os primeiros pontos na competição e sobe para a segunda posição no grupo. O próximo desafio dos Reds pela Liga dos Campeões será contra o Rangers fora de casa. Já o Ajax aparece na quarta colocação com 3 pontos e recebe o líder Napoli na próxima rodada, em Amsterdã, na Holanda.

O outro jogo do grupo A, entre Rangers e Napoli, foi adiado por conta das cerimônias do funeral da Rainha Elizabeth na Escócia, e será realizado nesta quarta-feira.