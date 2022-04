Liverpool vence Everton e segue na cola do líder Manchester City no Inglês

Neste domingo, o Liverpool ganhou o clássico contra o rival Everton, em casa, por 2 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Andrew Robertson e Divock Origi marcaram os gols em Anfield Road.

Com o resultado, os Reds seguem na segunda posição da Premier League e somam 79 pontos – estão a um de distância do líder Manchester City. O time de Frank Lampard, por sua vez, tem 29 pontos e dorme na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos do que os seus adversários diretos.

O Liverpool retorna aos gramados na quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Villarreal pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Já o Everton volta a campo no próximo domingo, às 10h, para enfrentar o Chelsea, em casa, pelo torneio nacional.

O JOGO O Liverpool, sob o comando de Jurgen Klopp, controlou o primeiro tempo, dominando a posse de bola e pressionando o Everton, treinado por Frank Lampard. No entanto, apesar da forte disputa, as duas equipes criaram poucas chances e foram para o intervalo com o placar inalterado.

O cenário dos 45 minutos iniciais permaneceu basicamente o mesmo na etapa complementar: mandantes com protagonismo em campo e visitantes se fechando na defesa, tentando explorar contra-ataques. Após a pressão, o gol do Liverpool saiu aos 16 minutos, com Robertson. O lateral recebeu cruzamento de Mohamed Salah, já de dentro da área, e só cabeceou para o fundo das redes.

Em desvantagem, o Everton partiu para cima do Liverpool e construiu algumas oportunidades, sobretudo por meio de cruzamentos. Porém, o time de Richarlison não conseguiu balançar as redes, e os Reds ainda ampliaram a vantagem aos 39 minutos. Origi aproveitou voleio de Luis Díaz e, também de cabeça, marcou o gol derradeiro do clássico.