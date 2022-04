Liverpool vence Watford e assume liderança provisória do Campeonato Inglês

Neste sábado, o Liverpool derrotou o Watford pelo placar de 2 a 0, no Anfield, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Diogo Jota e Fabinho marcaram os gols da equipe mandante.

Com a vitória, o time comandado por Jürgen Klopp chegou aos 72 pontos e alcançou a liderança provisória da Premier League, já que o Manchester City, que tem dois pontos a menos, joga ainda neste sábado e pode retomar a ponta da tabela.

Enquanto isso, o time visitante ficou estacionado na 18ª colocação, primeira da zona de rebaixamento da competição, com apenas 22 pontos.

Os Reds voltam a campo na terça-feira, quando enfrentam o Benfica, fora de casa, pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Watford, por sua vez, só joga no próximo sábado, contra o Leeds, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogando em casa, o Liverpool aproveitou o apoio de sua torcida e começou o confronto pressionando o adversário.

Após boas chances criadas, a equipe mandante conseguiu balançar as redes com Diogo Jota, aos 27 minutos da primeira etapa. O português aproveitou o cruzamento de Joe Gomez e, de cabeça, empurrou para o fundo do gol.

No segundo tempo, os Reds continuaram dominando a partida e criando oportunidades para ampliar o placar.

Nos minutos finais, após a revisão do VAR, o árbitro marcou um pênalti para o Liverpool. O brasileiro Fabinho bateu e converteu, dando números finais ao duelo.