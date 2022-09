Liverpool x Ajax: onde assistir ao jogo pela Champions League

Liverpool e Ajax se enfrentarão nesta às 16h, no Anfield Stadium, em Liverpool, na Inglaterra, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. O duelo será transmitido com exclusividade no serviço de streaming HBO Max.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Classificação do Grupo A da Champions

O Ajax está na liderança do Grupo A, com três pontos. A equipe holandesa venceu o Rangers por 4 a 0 na primeira rodada. Já o Liverpool está em terceiro e não pontuou até aqui. Os Reds estrearam com derrota por 4 a 1 para o Napoli.