Lívia Andrade agacha empinando bumbum e usando seu vestido mais transparente: “Deixa baixo”

Musa da TV Globo! Lívia Andrade pegou os espectadores da emissora de surpresa nesta segunda-feira (26) ao mostrar todos os detalhes de sua produção usada no “Domingão com Huck” do último fim de semana. A apresentadora compartilhou uma sequência de cliques no Instagram e deu o que falar!

Apostando em um vestido de pedrarias e com muita transparência, a apresentadora caprichou na sensualidade enquanto posava com a produção que evidenciou ainda mais sua boa forma. Lívia contou com diversos elogios da galera nas redes sociais e, como sempre, causou com sua beleza!

“Você é exuberante de tão linda”, exaltou uma seguidora nos comentários da publicação da musa. “Todo dia ela causa um impacto diferente com essa beleza toda”, disparou outro internauta. “Com certeza é a mais linda da Globo”, babou um terceiro.

Lívia Andrade faz reflexão sobre carreira na televisão: “A gente aprende muita coisa” Nova queridinha! Recentemente, Lívia Andrade foi uma das convidadas do programa “Altas Horas“, onde aproveitou o espaço para falar um pouco mais de sua carreira. A atriz comentou que aprendeu muito ao longo dos 27 anos de estrada.

“A gente aprende muita coisa, fiz rádio, teatro e tudo isso faz conviver com sábios e talentosos”, comentou a loira, que continua: “Eu sempre tive muita curiosidade, então prestava atenção nas pessoas como o Ary Fontoura [outro convidado do programa] para saber como falar, prestar atenção no que fala e receber orientação de coração aberto. Respeito com pessoas há mais tempo que eu… é isso. Fui aprendendo aos poucos, um longo caminho”.

“São mais de 27 anos de estrada: um passo de cada vez, e sucesso demora sim pra chegar”, finalizou Lívia, que já teve uma passagem polêmica pelo SBT.

