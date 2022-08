Lívia Andrade é contratada pela TV Globo e data de estreia é definida

Lívia Andrade é a mais nova contratada pela TV Globo. De acordo com informações do colunista Leo Dias, a ex-apresentadora do SBT, foi contratada para participar do programa “Domingão do Huck”, de Luciano Huck.

+ Lívia Andrade fica ‘apertadinha’ em carro para mostrar vestido com volume no decote: “Pulou”

Ainda conforme o colunista Leo Dias, Lívia deverá estrear na atração no dia 28 de agosto, último domingo do mês. A contratação da apresentadora aconteceu um pouco depois após uma tentativa de comandar seu próprio programa na Band. A loira fez um teste piloto para comandar o “Música Mix”, mas a Band não seguiu com o projeto.

Em suas redes sociais, Lívia comemorou sua contratação com um vídeo. “Quando eu vou voltar pra TV??? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial pra mim. Mas agora é no DOMINGÃO COM O HUCK, na globo!!! Plim Plim Plim ”, escreveu ela na legenda da publicação. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

E houve boatos que ela estava na pior!!!

— Lívia Andrade (@liviaandradezn) August 16, 2022

Lívia Andrade será jurada de quadro no “Domingão do Huck” Lívia Andrade, ex-SBT, será jurada no quadro “Acredite em Quem Quiser”, ao lado do padre Fábio de Melo e de Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, segundo informações do site ‘Notícias da TV”.

No quadro, que já é um sucesso do Domingão do Huck, os participantes tentam adivinhar quem está falando a verdade.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Thelma Assis escancara ataque racista de ex-diretor da Band: “Quem bate esquece”

+ Belo comenta flexibilidade de Gracyanne Barbosa em vídeo: “É prejuízo”

+ Viúvo de Paulo Gustavo celebra aniversário do filho e homenageia o ator: “Emocionante!”