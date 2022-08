Lívia Andrade fica ‘apertadinha’ em carro para mostrar vestido com volume no decote: “Pulou”

Ela tá como!? Lívia Andrade, apresentadora, modelo e influenciadora digital, resolveu exibir toda a sua beleza na tarde desta segunda-feira (15). A musa apostou em um vestido bem colado e decotado, enquanto tira a foto dentro de seu carro.

“Boa semana pra noixxxxx…”, escreveu na legenda da publicação. Na foto em questão, Lívia Andrade compartilhou uma foto em exibe seu vestido azul e bem justo ao corpo, enquanto tenta encontrar uma forma de mostrar o look no banco da frente de seu carro.

“Gata no comando da naveeee”, brincou um fã no campo de comentários. “Só queria uma mulher maravilhosa assim, esse carro e pra mim fechou”, apontou mais uma.

Lívia Andrade revela o que ouviu de Silvio Santos ao encontrá-lo Durante entrevista cedida á revista Quem, Lívia Andrade revelou o que ouviu de seu ex-chefe, Silvio Santos, ao encontrá-lo em um evento. Segundo a celebridade, tudo foi muito amistoso.

“Ele me deixou paralisada porque quando me viu começou a me agradecer, me encheu de elogios, lembrou de todos os trabalhos que fiz no SBT. Disse que infelizmente eles não conseguiriam pagar o meu salário que estava muito, e que se eu aceitasse menos, as portas do SBT estavam abertas para mim”, afirmou Lívia.

“Falou da família, me contou umas particularidades, perguntou sobre tudo da minha vida e mais uma vez me cobrou um filho (risos). Me deu até um contato de uma clínica na Espanha que uma pessoa da família foi”, continuou.

“E finalmente, consegui agradecer do fundo do meu coração e dizer o quanto ele era importante na minha vida. Dei um beijo não mão dele e saí. Depois, ele me chamou novamente, foi quando tiramos a última foto”, finalizou.

