Lívia Andrade ostenta seu bumbum avantajado na praia e fãs elogiam: “Que monumento!”

Beleza natural que fala, né? Lívia Andrade causou nas redes sociais enquanto curtia um dia de praia neste sábado (06). A musa compartilhou registros de tirar o fôlego em seu Instagram e brincou com o coração de seus mais de 10 milhões de seguidores na ocasião.

A apresentadora impressionou a galera ao posar com um biquíni pretinho básico enquanto curte as férias nos Estados Unidos. Aos 39 anos, a loira colecionou elogios da galera ao exibir sua boa forma completamente natural ao ser clicada de forma espontânea na praia.

“Essa mulher é um verdadeiro monumento”, babou um seguidor nos comentários. “Olha a beleza natural dessa sereia linda”, elogiou outro fã da apresentadora na publicação. “Esse corpão é uma afronta, Brasil”, brincou outra seguidora. Confira os cliques:

Lívia Andrade revela como foi encontro com Silvio Santos após demissão do SBT Águas passadas! Recentemente, Lívia Andrade contou em entrevista à Quem que reencontrou ninguém menos que Silvio Santos após diversas polêmicas que rondaram a demissão da apresentadora do SBT. Na ocasião, Lívia contou que ficou paralisada ao vê-lo.

“Ele me deixou paralisada porque quando me viu começou a me agradecer, me encheu de elogios, lembrou de todos os trabalhos que fiz no SBT. Disse que infelizmente eles não conseguiriam pagar o meu salário que estava muito, e que se eu aceitasse menos, as portas do SBT estavam abertas para mim”, contou a loira.

“Falou da família, me contou umas particularidades, perguntou sobre tudo da minha vida e mais uma vez me cobrou um filho (risos). Me deu até um contato de uma clínica na Espanha que uma pessoa da família foi. E finalmente, consegui agradecer do fundo do meu coração e dizer o quanto ele era importante na minha vida. Dei um beijo não mão dele e saí. Depois, ele me chamou novamente, foi quando tiramos a última foto”, revelou Lívia.

