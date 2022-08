Lívia Andrade se empolga em dia de folga e acaba rebolando o bumbum: “Tava bem tímida”

Toda poderosa, ela! Lívia Andrade aproveitou um dia de descanso e muito amor próprio nesta sexta-feira (05) e encantou os seguidores do Instagram com um vídeo animado em seu perfil. A loira deu o que falar entre os seguidores e deixou a galera apaixonada na ocasião!

A apresentadora de 39 anos aproveitou bons drinks enquanto mostrava seu gingado de uma forma mais tímida, mas que rendeu diversos elogios dos mais de 10 milhões de seguidores que acumula em seu Instagram “Esqueceu? Querida, você se esqueceu? O quão poderosa você é… Bem-vinda de volta, você está no controle agora!”, refletiu a loira.

“Você é incrível, uma mulher maravilhosa”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “As novinhas choram na beleza dessa musa”, exaltou outra internauta, que ficou babando pela loira. “A beleza da Lívia é outro nível”, elogiou uma fã. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela que pensou em desistir de sua carreira Como assim, gente?! Recentemente, a apresentadora Lívia Andrade falou sobre os novos rumos que deve tomar na televisão após sua polêmica demissão do SBT. Em entrevista à Quem, a musa contou que chegou a pensar em desistir de sua carreira nas telinhas e pegou os fãs de surpresa com a declaração.

“Pensei em parar com a televisão, já não me sentia confortável com as propostas que estava recebendo. Mas concluí que posso fazer o que gosto, se é este o trabalho que me dá prazer, a mistura de pessoas, de tribos, de ritmos, então vamos ter que aprender a experimentar essas coisas diferentes, no final da festa, vamos nos permitir”, contou Lívia.

No entanto, vale lembrar que, segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, as negociações da apresentadora com a Band ainda são incertas. De acordo com o colunista, a emissora e Lívia não teriam chegado num acordo para a estreia do programa “Música Mix” e a atração segue sem data de lançamento até o momento. Será que vai rolar?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

