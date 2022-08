Lívia Andrade vai para o Domingão com Huck após não vingar na Band

Lívia Andrade está com tudo e não é pra menos. Ela, que conquistou o carinho do telespectador que a acompanhava há anos no quadro Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos, no SBT, está tendo a sua grande chance na carreira como contratada da Globo.

Andrade, que foi contratada pela Band e teve seu programa piloto cancelado pela emissora do Morumbi, se viu na geladeira por alguns poucos meses, até ser resgatada por Luciano Huck, o comandante do Domingão com o Huck, na Globo. Ele a chamou pelo seu carisma e autenticidade para ser jurada fixa do quadro Acredite Em Quem Quiser.

