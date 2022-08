Lívian Aragão e Jota terminam relacionamento: “Meses intensos”

Nessa quarta-feira (17), a atriz Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, fez uma publicação em seu perfil do Instagram anunciando o término de seu relacionamento com o streamer e influenciador Jota. O casal estava junto desde fevereiro deste ano.

“Foram alguns meses intensos de muito amor, carinho e gargalhadas. Nós, nesse tempo juntos, aprendemos muito um com o outro, mas há algumas semanas, decidimos que precisávamos caminhar sozinhos”, iniciou Lívian na publicação.

A musa ainda tranquilizou os fãs do ex-casal dizendo que, apesar do término, está tudo bem entre os dois. “Fiquem tranquilos, tá tudo bem entre a gente, só estamos vivendo momentos de vida diferentes e por isso nosso namoro chegou ao fim. O nosso relacionamento terminou mas o respeito, carinho e admiração continuam”, declarou.

Lívian Aragão pediu para que os fãs respeitassem esse momento delicado Ainda na publicação, Lívian explicou que ela e Jota continuam se gostando muito, mas agora como amigos. “Peço que respeitem esse momento delicado para os dois e que esse assunto seja encerrado aqui. Não nos pronunciaremos mais sobre esse assunto. Pois já está tudo resolvido e em paz. Um abraço apertado, Lívian e Jota”, concluiu a atriz.

Em pouco tempo, a publicação ficou repleta de comentários dos fãs do casal. “Tão lindos! Que fique uma linda amizade!”, declarou uma internauta. “Amava vocês dois juntos! Que essa amizade que foi além do namoro permaneça e que vocês sejam muito felizes!”, comentou outra seguidora.

“Sempre é dolorosa uma separação, ainda mais quando já existe um sentimento muito forte. E quanto mais é falado é tocado na dor e faz com que a pessoa se sinta triste. Que você seja feliz, tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus”, aconselhou uma fã do casal.

