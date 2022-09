Livramento? Adm’s de Deborah bloqueiam toda equipe da coluna LeoDias

A coluna LeoDias sempre está atenta às redes sociais normalmente e esse trabalho se intensifica na época dos realities shows. Na manhã desta sexta-feira (16/9), a equipe desta coluna notou um fato curioso, o perfil de Deborah Albuquerque no Instagram já não aparecia mais para nenhuma pessoa que trabalha neste espaço. A coluna LeoDias se questiona, o que será que perderemos sem ter acesso às postagens da peoa? Será um livramento?

A web tem sido fervorosa em apontar que o atrito entre Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra foi motivado por uma pergunta do titular desta coluna, Leo Dias, durante o programa de pré-estreia de A Fazenda 14 na última segunda-feira (12/9). Na oportunidade, o jornalista que encabeça este espaço questionou se Deolane estava disposta a abandonar amizades revelando uma das falas recentes do marido de Deborah, Bruno Salomão, que afirmou que acredita na capacidade da esposa em superar a Doutora no número de votos.

“Aqui fora já está rolando uma parada, o marido da Deborah está provocando e dizendo que ela é a única que pode te vencer nos votos, você está disposta a acabar com essas amizades?”, perguntou o jornalista.

Deolane respondeu que as falas do marido não afetaria a relação no jogo: “Léo, a Deborah passou alguns dias na minha casa, se o marido dela está falando não vai me afetar, porque não veio da boca dela, ele não está vivendo o jogo”.

Ainda assim, Deolane e Deborah têm brigado nos primeiros dias do reality usando a pergunta do titular desta coluna como uma forte premissa. A advogada chegou a dizer que Leo Dias “desmascarou” Deborah Albuquerque.

Esta coluna, como sempre, torce pela treta e quanto mais ela acontecer, melhor. Que comecem os jogos!

