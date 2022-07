Livre no mercado, Cavani pode assinar com Villarreal

Edinson Cavani está próximo de decidir qual será seu próximo clube. De acordo com o jornal Marca, o uruguaio, que despertou interesse do Corinthians no início da temporada, deve assinar com o Villarreal, da Espanha.

O centroavante está livre no mercado após cumprir seu contrato com o Manchester United. Pelo lado do jogador, está tudo bem encaminhado para sua ida ao Villarreal, porém o clube tem um impasse.

Cavani só vai assinar contrato de forma definitiva quando a diretoria da equipe espanhola buscar uma saída para Paco Alcácer. Atualmente o atacante é cogitado no Celta de Vigo, comandado por Eduardo Coudet, ex-Internacional.

Caso a negociação de Cavani aconteça, o uruguaio encontrará o técnico Unai Emery novamente. Os dois trabalharam juntos no Paris Saint-Germain.