Livre no mercado, Cavani se aproxima de acerto com o Valencia, da Espanha

O atacante uruguaio Edinson Cavani parece ter decidido seu futuro. Após recusar o Boca Juniors e negociar com o Villarreal, o jogador está próximo de um acerto com outro clube espanhol: o Valencia. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Cavani já desembarcou na Espanha para finalizar o acordo, realizar exames médicos e assinar um contrato de dois anos. Segundo a imprensa local, mais de 100 torcedores foram ao aeroporto para recepcionar o novo reforço.

Carreira de Cavani

Sem clube desde que deixou o Manchester United, ao final da última temporada, o atleta viverá sua primeira experiência em território espanhol. Revelado pelo Danubio, ele chegou ao futebol europeu em 2006, para defender as cores do Palermo. Em seguida, passou por Napoli, Paris Saint-Germain e o United, sua última equipe. Na última temporada, ele marcou apenas dois gols em 20 jogos.

Figurinha carimbada na seleção uruguaia, Cavani já venceu uma Copa América e disputou três Copas do Mundo por seu país – está a caminho da quarta. Seu salário anual no Valencia pode chegar aos 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), caso determinadas metas sejam alcançadas.

O atacante deve marcar presença no Estádio Mestalla, nesta segunda-feira (29/8), às 17h,, em duelo entre seu novo clube e o Atlético de Madrid. A equipe está em 12º lugar no Campeonato Espanhol.