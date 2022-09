Livro infantil “O Aquário de Pedro” será lançado em Salvador

No próximo dia 24 de setembro, às 16 horas, o livro infantil “O Aquário de Pedro” será lançado no Caramurê-MAM, localizado no Comércio, em Salvador. Após sucesso em São Paulo, o escritor Diego Mauro, que é baiano, traz à capital baiana o livro ilustrado.

Com a parceria de Gabriel Pessoto, que fez a ilustração do livro, Diego retrata a interação de um menino de cinco anos com o seu quarto, além das descobertas do seu mundo: os objetos, os brinquedos e o peixe Dourado, que vive sozinho em um aquário. Solitário, a imaginação da criança aflora ao ver seu amigo animal, que também é sozinho, em seu quarto.

(Foto: Divulgação)

Com 56 páginas coloridas, o livro pode ser adquirido no valor de R4 45 nas unidades da Caramurê Livros na capital baiana.

Serviço

Lançamento do livro “O Aquário de Pedro”,

Quando: 24 de setembro

Horário: 16:00

Local: Caramurê Livraria, unidade MAM (Museu de Arte Moderna). Av. Lafayete Coutinho, s/n – Comércio

Entrada Gratuita