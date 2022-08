Logitech está trabalhando com Xbox em um portátil

Estamos discutindo sobre um sistema portátil dedicado há anos na terra do Xbox, não é, e é algo que nunca conseguimos, apesar dos esforços bem-sucedidos do PlayStation e da Nintendo. Bem, com os jogos na nuvem em ascensão, a Logitech e a Tencent estão entrando em cena para criar algo do tipo.

Ok, não é um console portátil típico que reproduz jogos nativos; está aderindo à nuvem por enquanto. No entanto, o sistema está configurado para oferecer suporte total ao Xbox Cloud Gaming, com a Microsoft e a Nvidia ajudando no desenvolvimento, integrando seus respectivos serviços em nuvem. Aqui está o que o GM da Logitech tinha a dizer sobre o dispositivo:

“Como alguém que cresceu jogando videogames, a ideia de poder transmitir e jogar jogos AAA em quase qualquer lugar é super empolgante, e mal podemos esperar para mostrar a todos no que estamos trabalhando.”

Isso é tudo o que sabemos sobre o sistema até agora, além do fato de que ele pretende ser lançado ainda este ano, tudo indo bem. Nesse caso, esperamos ver o próprio hardware em breve, e com a perspectiva de a Microsoft realmente ajudar a integrar o Xbox Cloud Gaming nessa coisa, estamos bastante intrigados para ver como isso acontece.

Se você estiver tão interessado quanto nós em saber mais sobre este dispositivo, inscreva-se em um site dedicado para receber atualizações por e-mail sobre o que vem a seguir. Estamos um passo mais perto de um Xbox portátil, mesmo que seja tudo sobre Xbox Cloud Gaming!