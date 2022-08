Loiro+alisamento: hairstylist explica se essa combinação dá certo ou não

Encontramos uma extensa variedade de produtos no mercado da beleza, existe uma série de opções que prometem um alisamento prolongado do cabelo. Porém, a combinação de químicas precisa ser avaliada com bastante cuidado, pois, alguns tipos de produtos podem gerar danos aos fios. “Combinar químicas pode ser desastroso para um cabelo com mechas, podendo ocasionar um corte químico, queda de cabelo e ressecamento”, afirma Adriano Gonçalves, hairstylist, especialista em loiros e dono do salão, Mood Beauty, em Belo Horizonte (MG).

+ “Tabi Boots”: depois de muitas polêmicas ele virou tendência e é o calçado mais amado entre as fashionistas

Muitas mulheres como as cantoras, Luísa Sonza e Gabi Martins, amam os fios bem lisinhos, atualmente a química mais usada, é a progressiva. “A escova progressiva é um tipo de alisamento que fecha a cutícula dos fios e, dependendo da composição química, interfere no clareamento do cabelo. Isso porque os tons claros exigem uma manutenção constante, para deixar os fios mais macios, com brilho e saudável”, destaca Adriano Gonçalves.

Nos cabelos com mechas bem claras ou todo loiro, como os hairs das artistas, Luísa Sonza e Gabi Martins, a escova progressiva pode ser um procedimento muito agressivo e vir a causar problemas para a saúde dos fios, podendo gerar o resultado completamente diferente do esperado. “É bem arriscado escolher fazer esse tipo de química, porém é preciso uma avaliação de um profissional para que não se comprometa a saúde do cabelo, pois os fios podem ficar muito fragilizados. Lembrando que o ideal é respeitar o intervalo entre um procedimento e outro também”, destaca o profissional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Quais são as diferenças entre o botox e a escova progressiva? Adriano Gonçalves: Atualmente, esses são os dois tipos de produtos mais populares no mercado, cada um funciona de uma maneira:

Botox “O Botox busca recuperar o aspecto saudável dos fios e repor parte dos nutrientes perdidos, hidratando e devolvendo brilho e elasticidade. E também remove o frizz e atenua as pontas duplas”.

Escova Progressiva “A escova progressiva é um procedimento químico que visa promover um cabelo liso e um alinhamento dos fios mais duradouro que o Botox, promovendo brilho, sedosidade e uma redução de volume intensa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

E para as loiras, qual o melhor produto? Adriano Gonçalves: “O Botox agride menos porque oferece mais hidratação ao cabelo, se comparado com a escova progressiva”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Loiras, se seus fios já passaram por processos químicos intensos, é preciso escolher a melhor substância que irá usar em seu cabelo para realizar um alisamento, evitando assim afetar a saúde de seus fios. Se você é loira e apaixonada pelos hairs lisos, a dica é buscar um bom profissional para indicar o melhor produto e técnica, para o seu tipo de cabelo.

Saiba detalhes da vida dos famosos:

+ Eri Johnson pede demissão da RedeTV! e deixa ‘Bom Dia Você’ nesta semana; Saiba o motivo

+ Giovanna Ewbank assume que agrediu criminosa que praticou racismo contra seus filhos

+ Foi demissão? Saiba o real motivo para Isis Valverde ter deixado a Globo