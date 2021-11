Loja Bem Aqui é inaugurada em Itamaraju

Destaque



Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 20:21

Corretora de seguros e correspondente inaugurou sua filial no município de Itamaraju. A Bem Aqui é uma corretora de seguros e correspondente em sintonia com a necessidade das pessoas e por isso, oferece um atendimento especializado aos beneficiários do INSS. A loja foi inaugurada em Itamaraju (BA), no dia 01 de Novembro.

Novos tempos trazem mudanças e também boas notícias. Como é o caso da Bem Aqui que, como o nome sugere, está sempre disponível a partir de agora, para resolver a vida de quem precisa. A loja chega com o propósito de assumir grandes compromissos: valorizar pessoas, proximidade, transparência e novos desafios.

Seu objetivo é acolher os clientes oferecendo segurança e tranquilidade, dedicando o tempo a ouvir e ajudá-los com atenção. Isso porque o foco principal é estar lado a lado de quem busca proteção e facilidade – e também de quem deseja recomeçar ou construir algo novo.

Serviço: Loja Bem Aqui Itamaraju (BA)

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 45 – Bairro de Fátima