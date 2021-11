Loja Real Calçados é inaugurada em Itamaraju com grande aceitação popular e sorteio de prêmios

Destaque



Publicado em 12 de nov de 2021 e atualizado às 17:54

Aconteceu na manhã de quinta-feira 11 de novembro de 2021, a inauguração da Loja Real Calçados.

Situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães Nº 93, a Real Calçados chegou superando as expectativas da população recepcionando clientes e amigos com qualidade em atendimento.

Com mais de 100 lojas espalhadas pelo Nordeste, a Real Calçados é referência no seguimento conquistando a satisfação da população, apresentando opções, facilidades, crediário próprio, bom atendimento, modernidade e preços acessíveis.

Participaram da inauguração os Sócios Proprietários Rogério Cardoso e Ademir Ferreira e Diretor de Marketing Jan Passos, representando o Prefeito Marcelo Angênica, o Secretário de Administração Leo Oss, prestigiou a inauguração e agradeceu aos proprietários por acreditarem no potencial do município, proporcionado a geração de emprego e renda e fomentando a economia da cidade.

Um culto foi realizado contando com a presença do Pastor Valdeli Rios, contado com a presença dos colaboradores e convidados celebrando a Deus, pela chegada da loja ao município.

O Sócio Ademir Ferreira, falou da chegada da Real Calçados ao município de Itamaraju, firmando o compromisso de oferecer o melhor, garantindo a geração de emprego e renda e atendimento de qualidade a população do município e região.

As amplas e modernas instalações da loja é um grande diferencial apresentado a população, A Real Calçados chega em grande estilo, promovendo um show de prêmios aos clientes.

Serão sorteados 10 vales compras no valor de R$ 300,00, cada. No próximo sábado (13), será sorteado de uma TV e iPhone 11 para as pessoas que abriram o crediário até a véspera da inauguração., e no dia 30 de dezembro, acontece o sorteio de duas motos 0 km.

Diretor de Marketing Jan Passos, agradeceu a população pela calorosa recepção da população expressando imensa alegria de mais um sonho Real Calçados sendo realizado, destacou o desenvolvimento do município sendo percursor para o fomento da economia local e chegada de novas empresas a região.

Quem foi a loja aproveitou bastante as ofertas de inauguração. Na Real Calçados a população encontras, bolsas, malas para viagem, perfumes importados, cinto, variedades de sapatos e calçados, relógios e muitos acessórios seguindo as tendências da moda.

Acompanha nossa galeria do evento baixo: