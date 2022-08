Lollapalooza 2023 já tem data para acontecer; confira

As datas do Lollapalooza 2023 já foram definidas. Conforme divulgado nas redes sociais do festival nesta quinta-feira, 4, o evento está programado para os dias 24, 25 e 26 de março. A 10ª edição do festival vai acontecer novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda não foram divulgadas informações sobre a abertura de venda dos ingressos, mas, como de costume, ela deve acontecer antes do line-up ser divulgado. O Lollapalooza 2022, primeiro a ser realizado após a pandemia, foi marcado por manifestações políticas. O festival contou com shows de Miley Cyrus, A$AP Rocky, The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly. Já o Foo Fighters, uma das atrações mais aguardadas pelo público, cancelou sua apresentação no Brasil após a morte do baterista Taylor Hawkins. No lugar da banda, Emicida, Rael, Criolo, Planet Hemp, DJ Kl Jay, DJ Nyack, Bivolt, Drik Barbosa e Rael foram encarregados de fazer uma apresentação em homenagem ao músico.

