Lollapalooza divulga line-up de 2023 com shows de Blink-182 e Billie Eilish

O line-up do Lollapalooza 2023 foi divulgado nesta terça-feira, 11, e entre as atrações principais estão: Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X. Pouco antes do anúncio oficial, o Blink-182 divulgou que estaria no festival, algo que empolgou os fãs, pois é a primeira vez da banda de rock americana no Brasil. Eles vão se apresentar com a formação completa, isso porque o vocalista Tom DeLonge tinha deixado o grupo em 2015 por questões pessoais. “Nós estamos chegando. A turnê está chegando. O álbum está chegando. O Tom está vindo. Nova música Edging na sexta-feira”, postou o Blink-182 nas redes sociais. A décima edição do festival acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Outros destaques do Lollapalooza 2023 são: Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Aurora, Ludmilla, Pitty e Os Paralamas do Sucesso. A venda de ingressos começa nesta terça-feira pelo site da T4F. Os valor vão de R$ 1.530 a R$ 5.344. Confira o line-up completo:

